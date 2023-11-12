فنزويلا: إسرائيل ترتكب جرائم حرب وأعمال بربرية ضد الفلسطينيين

أعلنت فنزويلا أنها تدعم نتائج القمة العربية والإسلامية المشتركة، التي استضافتها الرياض، مؤكدة إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي، الذي يتعرض له الفلسطينيون.

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية الفنزويلية على موقعها الرسمي، تعليقا على البيان الختامي للقمة المشتركة التي ضمت قادة الدول العربية والإسلامية، أمس السبت، مشيرة إلى دعمها الكامل لما تم التوافق عليه وإدانتها لـ«المذابح الإسرائيلية» التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قال البيان إن الشعب الفلسطيني يتعرض لعدد لا يمكن إحصاؤه من جرائم الحرب والأعمال البربرية، التي ترتكبها إسرائيل بحقه.

وأشار إلى أن «فنزويلا تعلن انضمامها للتحركات التي سيتم اتخاذها في المحكمة الجنائية الدولية؛ ليتحمل مرتكبي تلك الأعمال الإجرامية مسئولية أفعالهم».

كما أكد البيان أن فنزويلا تدعم عقد مؤتمر دولي بشأن عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وطالب البيان الختامي لقمة الرياض، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في «جرائم الحرب» والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفت إلى تكليف محامين لاستكمال إجراءات الدعوى القضائية الدولية، وخاصة فيما يتعلق بتوثيق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في غزة ابتداء من 7 أكتوبر 2023.