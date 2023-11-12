صحفي فلسطيني ينقل شهادة نازح وصل بصعوبة إلى مستشفى الشفاء: الناس تموت جوعا

نقل الصحفي الفلسطيني مصطفى صرصور، شهادة نازح فلسطيني وصل بصعوبة إلى مستشفى الشفاء الطبي، قادمًا من مخيم الشاطئ الواقع غرب مدينة غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الجزيرة»، اليوم الأحد، أن النازح أخبرهم بأنه قدم إليهم بـ«طلوع الروح»؛ ناقلًا صورة مؤلمة من مخيم الشاطئ.

ولفت إلى أن النازح كان موجودًا في المنطقة الطبية «سويدي الشاطئ»، والمحاطة بمجموعة من المدارس التي ينزح لها العديد من الأشخاص.

وذكر، نقلًا على لسان النازح، أن «الطريق من مفترق الزنط إلى جامعة القدس المفتوحة، به جثث أطفال ونساء شهداء ملقاة في الشوارع بالعشرات».

وروى أن النازح أخبره بأن «بعض المواطنين عندما حاولوا الخروج من المبنى الطبي، تم حرق أحد الموجودين على باب منطقة سويدي الشاطئ أمام النازحين الهاربين».

وذكر أن الاحتلال «ضرب الطوابق الرابع والثالث والثاني وحرقها؛ لحصر النازحين في الطابق الأرضي وضربهم بالقذائف»، قائلًا إن عددهم كان يتراوح ما بين 500 إلى 600.

وأوضح أن الاحتلال استولى على منزلين كاملين للتحقيق مع النازحين، مضيفًا: «النازح أخبرني أنه يتم تفتيش المواطنين، ولو معاك حقيبة يتم إلقاء جميع ما بها، كما أنهم يأخذون الأموال وبطاقات الهوية الشخصية، ويعرون النازحين».

وصرح بأن «قوات الاحتلال بعد تأمين الممر تقتل من يعبر من خلاله»، منوهًا أن «أحد النازحين في مخيم الشاطئ مات جوعًا».

واستطرد: «النازح أخبرني أنه عندما كان موجودًا في الطابق الثالث، طلب منه رجل كبير في السن بعضًا من الطعام، وعندما ذهب للحصول على الطعام بشق الأنفس، وجده شهيدًا على الأرض، ثم حمله النازحون إلى البوابة وبعد دخولهم إلى الداخل دهسته دبابة».