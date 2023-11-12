محافظ دمياط تشهد مراسم إجراء القرعة العلنية لوزارة الداخلية للحج لعام الجاري

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء حسام توفيق مساعد وزير الداخلية، مدير أمن دمياط، مراسم إجراء القرعة العلنية للحج للعام الجاري، اليوم الأحد، تحت إشراف وزارة الداخلية.

وأوضح بيان أصدرته الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، أن عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج من محافظة دمياط؛ بلغ 861 مواطنًا، وتم إجراء القرعة بشفافية تامة، من خلال الحاسب الآلي لاختيار 227 مواطنًا، موجهة الشكر إلى وزارة الداخلية، وجميع القائمين على هذا الحدث، ومن يرعاهم في بيت الله الحرام.

كما أعربت الدكتورة منال عوض، عن سعادتها بحضور قرعة الحج كل عام، معربة أيضًا عن أصدق أمنياتها للجميع بأن يمن عليهم بزيارة بيت الله الحرام.

كما هنأت الفائزين بالقرعة ودعتهم بالدعاء لمصر، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأجريت القرعة في الصالة الرياضية المغطاة في مدينة رأس البر، بحضور لفيف من القيادات الأمنية ومديري مديريتي الأوقاف والشباب والرياضة.