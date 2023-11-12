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عرضت وسائل إعلام فلسطينية، مقطع فيديو يرصد انتشال عدد من الشهداء والإصابات في قصف إسرائيلي لمربع عائلة النجار، ببلدة بني سهيلا في خانيونس جنوب قطاع غزة.

♦️ تغطية خاصة| #قدس_فيد



انتشال عدد من الشهداء والإصابات في قصف اسرائيلي لمربع عائلة النجار ببلدة بني سهيلا في خانيونس جنوب قطاع غزةhttps://t.co/spXLO8mnHT pic.twitter.com/xp7xLdZXBn — شبكة قدس فيد (@quds_feed) November 12, 2023

وقال مصدر طبي اليوم الأحد، إن ثمانية أشخاص استشهدوا في قصف إسرائيلي طال منزلا في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وذكر شهود عيان للوكالة في وقت سابق اليوم، أن القصف أدى إلى سقوط قتلى ومصابين، تم نقلهم إلى مستشفى ناصر الطبي.

إلى ذلك، أفاد التلفزيون الفلسطيني اليوم بأن 4 أشخاص استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في دير البلح وسط غزة.