قيادي بحركة حماس: جيش الاحتلال يتلقى ضربات موجعة على مدار الساعة في غزة

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أسامة حمدان: جيش الاحتلال يعطي المقاومة الفرصة للانقضاض على جنوده وتلقينهم دروسًا في الشجاعة والبسالة



قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن «جيش الاحتلال الإسرائيلي يتلقى ضربات موجعة على مدار الساعة في قطاع غزة».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد: «جيش الاحتلال يدفع أثمانًا باهظة من القتلى والجرحى والدمار لآلياته العسكرية، في كل متر يتحرك فيه داخل القطاع المحاصر».

وأشار إلى أن «جيش الاحتلال يعطي المقاومة الفرصة للانقضاض على جنوده وتلقينهم دروسًا في الشجاعة والبسالة، كلما تمدد داخل الشوارع والأزقة».

وذكر أن «من لم يقتل من جنود الاحتلال على الأرض، فإنه سيموت خنقًا داخل الدبابات جراء احتراقها بالقذائف محلية الصنع (الياسين 105)».

واستشهد بتصريحات الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، والتي قال فيها إن «غزة ستكون مقبرة للمحتل وجنوده»، معقبًا: «وعد قطعناه على أنفسنا أمام ربنا وشعبنا وسنوفيه بإذن الله».

وتوجه برسالة إلى جيش الاحتلال: «عبثًا تحاولون التقاط صورة نصر متوهم في عقولكم، كلما طالت المعركة ستخرجون مهزومين بلا أقدام وتجرون أذيال الهزيمة بإذن الله».