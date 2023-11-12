شولتس يرفض مناقشة رفع سن المعاش في ألمانيا بعد 67 عاما

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن رفضه بشكل قوي لرفع سن المعاش.

وخلال ندوة حوارية لدى صحيفة "هايلبرونر شتيمه"، قال شولتس في مدينة هايلبرون مساء اليوم الأحد، إن هذه الخطوة خاطئة وغير منطقية، مشيرا إلى أنه تم تحديد سن المعاش قانونيا بـ67 عاما "أعتقد أن الأمر بعد ذلك سيكون جيدا".

وأوضح شولتس، أن الشخص الذي ينهي المدرسة في سن 17 عامًا، ويبدأ تدريبا مهنيا سيكون أمامه 50 عاما من العمل قبل التقاعد "50 عاما فترة طويلة حقا".

في الوقت نفسه، قال شولتس، إنه لا يوجد ما يمنع أن يواصل المرء العمل إذا أراد ذلك وصرح بأنه تم توفير كل المتطلبات القانونية الخاصة بذلك، لكنه رأى أن الشيء الأهم هو تحسين فرص التوظيف بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين نحو 58 و62 عاما الذين يبحثون عن عمل "أي أن نفعل شيئا في هذا النطاق أولا قبل أن نعاود إجراء هذه المناقشة الغبية حول سن التقاعد".

ووفقا للوضع القانوني الساري سيتم رفع سن المعاش في ألمانيا تدريجيا من 65 إلى 67 عامًا دون انتقاص قيمة المعاش التقاعدي، ويسري التقاعد عند سن السابعة والستين على مواليد 1964، وما بعدهم، لكن الائتلاف الحاكم في برلين استبعد أي رفع آخر لسن التقاعد.