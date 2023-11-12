ما هي قصة فرقة كوفيا صاحبة الأغنية السويدية الشهيرة تحيا فلسطين؟

"تحيا فلسطين"، أغنية قوية لفرقة "كوفيا" السويدية، يتردد صداها في جميع أنحاء العاصمة ستوكهولم مع اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية للمطالبة بإنهاء القصف الإسرائيلي لغزة، وتجاوزت الأغنية الحدود وأصبحت واحدة من أبرز الأغنيات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي خاصة "تيك توك" لدعم القضية الفلسطينية.

الأغنية من تأليف وألحان فرقة "كوفيا"، وهي فرقة لها تاريخ طويل في دعم القضية الفلسطينية، وحركات التحرر والاحتجاجات العمالية حول العالم، أسسها جورج توتري المولود في مدينة الناصرة الفلسطينية، والذي غادر فلسطين إلى السويد خلال الحرب الاستعمارية الإسرائيلية عام 1967.

وبين بداية الفرقة عام 1972 واندلاع الانتفاضة في فلسطين عام 1987، أصدرت فرقة كوفيا 4 ألبومات و3 أسطوانات فينيل وشريط كاسيت واحد، بحسب موقع "palestinechronicle".

وافتتحت كوفيا ألبومها الأول برسالة جريئة، "النار على الصهاينة والإمبرياليين والرجعيين"، وصنعت الأغاني باللغتين السويدية والعربية رسالة تحدي إلى كل من النظام الإسرائيلي وحلفائه بين الطبقات الحاكمة الأوروبية.

واستهدفت الأغنية الثانية "المدفعية والدبابات" بشكل مباشر القائد العسكري موشيه ديان، وأغنية أخرى كلماتها عن أم لاجئة تحكي عن حالة شبه المجاعة في المخيمات الأردنية بعد نكبة 1948، قائلة "إنها شجعت أطفالها على مواجهة الإمبرياليين والصهاينة والرجعيين العرب".

كما قدمت الفرقة أغانٍ في ذكرى مجزرة تل الزعتر عام 1976، وكفر قاسم عام 1956، وفي أغنية "إنهم يقتلون رفاقنا"، يغني توتري باللغة السويدية: "أشتاق إلى الحجارة والجبال والوديان"، وينتهي الألبوم بأغنية "بلدي" وهي أغنية تركز على حق العودة إلى دير ياسين والجليل ويافا، وفق ما قاله لويس بريهوني مخرج فيلم "كوفية: ثورة عبر الموسيقى.

وتميز الألبوم الثاني بإحساس قوي بالأممية، حيث دعم المقهورين حول العالم، كما شارك العديد من الموسيقيين في حركات التضامن في فيتنام وجنوب إفريقيا، غنت فرقة كوفيا أو ساعدت في ظهور الأناشيد المناهضة للإمبريالية المخصصة لشعب تشيلي وإيران.

تم تسجيل ألبوم رابع خلال انتفاضة عام 1988، ومثل موسيقى الانتفاضة المقيمين في فلسطين، عملت كوفيا بميزانية محدودة لدعم القضية، وحمل غلافها الإهداء التالي: "تخليداً لذكرى قادة الثورة الفلسطينية والشعب الفلسطيني البطل" مصحوبا برسم لحمامة تخترق قضبان السجن.

يذكر أن أغنية "تحيا فلسطين" المنتشرة حالياً، ليست إصدار عام 2023، فهي صادرة منذ ما يقرب من 8 سنوات، وأصبحت "Leve Palestina" عنصرًا أساسيًا في الاحتجاجات اليسارية والمؤيدة لفلسطين في السويد السنوات الماضية، رغم الاضطهاد.

ففي يوم العمال العالمي 2019، تعرض المتظاهرون في مالمو لهجوم من قبل الحكومة الاشتراكية الديمقراطية السويدية بسبب غنائهم الأغنية ووصف رئيس الوزراء ستيفان لوفين أعضاء حزبه بأنهم معادون للسامية بسبب غنائهم كلمات الأغنية التي توصف أنها "معادية للصهيونية" ودعا إلى حظر الأغنية.