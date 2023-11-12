صن دوانز يهزم الوداد بثنائية ويتوج بطلاً للدوري الأفريقي

حقق فريق ماميلودي صن داونز لقب النسخة الأولى من بطولة "الدوري الأفريقي" بعدما تغلب على ضيفه الوداد البيضاوي المغربي بهدفين دون رد في إياب البطولة على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

وكان الوداد قد فاز ذهابا بهدفين مقابل هدف، لكنه فشل في الحفاظ على أفضليته خلال مباراة الإياب لتهتز شباكه بهدفين من الفريق الجنوب أفريقي.

وجاء التقدم لصن داونز في الوقت بدل من الضائع في الشوط الأول بعدما استغل بيتر شالوليلي المهاجم الناميبي العائد من الإصابة، كرة مرتدة من حارس الوداد يوسف المطيع ليسكنها الشباك.

وبعد دقائق قليلة من بداية الشوط الثاني استطاع موديبا أن يضيف الهدف الثاني لأصحاب الأرض، بعد استغلال كرة مقطوعة في وسط الملعب الدفاعي للفريق المغربي، ليتوغل وينفرد بالحارس ويسددها بطريقة ساقطة في الشباك.

هدد الوداد مرمى رونين ويليام حارس صن داونز عدة مرات أبرزها رأسية أيوب العملود التي علت العارضة بقليل، بينما لم تستغل باقي المحاولات بالشكل الأمثل.