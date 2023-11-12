أكد ماسيليمانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس أن إنتر ميلان هو الفريق المرشح للفوز بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، مُشيرًا إلى حاجة فريقه في الحفاظ على مكانته بين مراكز المقدمة في جدول الترتيب.

وتغلب يوفنتوس على كالياري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب اليوفي، لحساب الجولة الـ 12 من الدوري الإيطالي.

وقال ماسيمليانو أليجري في تصريحات لقناة DAZN الإيطالية: "الفوز على كالياري كان مهمًا، لأنه سيضعنا في مركز قوي بجدول الترتيب، ليس من السهل أبدا الفوز بالمباريات، وكالياري كان في حالة ممتازة أمامنا".

وأضاف المدرب الإيطالي: "لقد توقفنا عن تحريك الكرة بالسرعة الكافية بعد التقدم بهدفين دون رد، ثم استقبلنا هدفًا من ركنية، كان يبدو أننا في طريقنا لاستقبال هذا الهدف، ولحسن الحظ أنه لم يكن هدفًا مؤثرًا على النتيجة".

وتابع: "لست قلقا من غياب مهاجمينا عن تسجيل الأهداف، لقد بدأنا في خلق المزيد من الفرص والأهداف ستأتي. نحن بحاجة لأن نكون أكثر كفاءة وهدوءً في اللمسة الأخيرة، لكن الروح غير عادية، والفريق يعرف أنه بحاجة للفوز".

وأكمل: "ما تعلمته هو أنه في يوفنتوس يجب عليك الابتعاد عن الأضواء، وأن تعمل بجد وتجعل الفوز عادة، وهذا يجلب التوازن والهدوء، يجب علينا العمل على إمكاناتنا ومحاولة تحويلها إلى نقاط قوة".

وأتم ماسيمليانو أليجري تصريحاته قائلًا: "مواجهة إنتر ميلان بعد فترة التوقف؟ في المباراة الواحدة يمكن أن يحدث أي شيء، وإنتر هو المرشح للفوز بالدوري الإيطالي هذا الموسم، بجانب فريقي ميلان ونابولي، ويجب علينا أن نحاول الاستمرار في المقدمة".

ويحتل يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة عن إنتر، الذي سيخوض مباراته في الجولة الـ 12 أمام فروزينوني، مساء اليوم الأحد.