حماس: هناك إصابات تنزف داخل مجمع الشفاء بسبب إطلاق النار من قبل طائرات الاحتلال المسيرة

قال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس في غزة، اليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي يحاصر أكبر مجمع طبي في القطاع ويكرر استهدافه بغارات جوية ومدفعية.

وذكر المكتب الإعلامي، أن الجيش الإسرائيلي "يواصل ارتكاب جريمة منظمة تم التخطيط لها بشكل مسبق ضد مجمع الشفاء الطبي الذي يضم مئات الجرحى والنازحين والطواقم الطبية أمام مرأى العالم"، وفقا لـ"د ب أ".

وقال البيان، إن الجيش الإسرائيلي "يحاصر مجمع الشفاء الطبي، وينشر العديد من الطائرات المسيرة في أجواء المجمع، وتطلق النار بشكل مكثف داخل ساحات المستشفى على كل من يتحرك بداخله، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من المتواجدين بداخله".

وأضاف، "حاولت إحدى العائلات النازحة أمس المجازفة والخروج من مجمع الشفاء لعلها تنجو، وإذ بجيش الاحتلال يقصف هذه العائلة مما أدى إلى استشهادهم".

وذكر البيان، أنه بعد انقطاع التيار الكهربائي عن مجمع الشفاء أراد أحد العاملين تفقد المولد الكهربائي لتشغيله وإنقاذ حياة عشرات المرضى الذين يعيشون على أجهزة التنفس الصناعي، لكن الجيش الإسرائيلي استهدفه وتم إطلاق النار عليه بشكل مباشر وإصابته في رقبته.

وتابع، "مازالت هناك العديد من الإصابات تنزف داخل مجمع الشفاء الطبي نتيجة إصابتهم بإطلاق النار من قبل الطائرات المسيرة في ساحات المجمع، فيما لم تتمكن الطواقم الطبية من إنقاذ هذه الحالات بسبب الحصار".

وحمل البيان الجيش الإسرائيلي والمجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية "المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة المستمرة وعن حياة وسلامة جميع الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين داخل مجمع الشفاء الطبي".

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي جميع المؤسسات الدولية في قطاع غزة بلا استثناء بالتوجه فوراً إلى مجمع الشفاء الطبي "من أجل حمايته وحماية الطواقم الطبية وكل من بداخله، حيث يتعرض إلى حصار واستهداف وقتل في جريمة حرب واضحة".