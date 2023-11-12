أبو سليم الليبي: أبرمنا صفقات قوية استعدادا للزمالك

أكد شكري الخطوي، المدير الفني لأبو سليم الليبي، أن فريقه يستعد لمواجهة الزمالك بشكل جيد لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، مُشيرًا إلى أنه تم إبرام صفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق.

وقال شكري الخطوي في تصريحات عبر قناة الشمس: "خضنا معسكرًا خارجيًا في تونس قبل عدة أيام، استعدادًا لمواجهة الزمالك".

وأضاف: "لقد تعاقدنا مع مهاجم نيجيري قوي من الدوري التونسي، بجانب إبرام بعض الصفقات الأخرى المميزة، والتي نأمل أن تساعدنا في الفترة المقبلة".

وتابع: "نادي أبو سليم يسعى لإقامة مباراته مع الزمالك في الجولة الخامسة بليبيا، أما عن مباراة الجولة الأولى فنحن نرغب في الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية من تلك المواجهة".

وأتم شكري الخطوي تصريحاته قائلًا: "نعكف حاليًا على دراسة نادي الزمالك، الذي يملك العديد من اللاعبين المميزين للغاية، ونحضر بشكل جيد لتلك المباراة".

ويواجه نادي الزمالك فريق أبو سليم الليبي، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد 26 نوفمبر الجاري، على إستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.