التنمية المحلية: إزالة 8048 حالة تعد على الأراضي الزراعية بإجمالي 494 فدانا

أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، عن إزالة 8048 تعديا على الأراضي الزراعية بإجمالي 494 فدانا و22 قيراطا، وذلك خلال الفترة من 3 أكتوبر وحتى الخميس الماضي الموافق التاسع من نوفمبر.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، إلى بلوغ إزالات البناء خلال الفترة ذاتها إلى 909 حالات بإجمالي 268.839 ألف متر مربع.

ولفت إلى تحرير الجهات المعنية 6575 محضرا تعد على الأراضي الزراعية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك في إطار جهود الدولة من أجل التصدي للتعديات على أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأضاف أن إجراءات وقف بطاقات الخبز إلى جانب تحريك القضايا ضد المتعدي على الأراضي الزراعية تسير بالتوازي بالتنسيق بين الجهات المعنية داخل المحافظات.

وتابع: «قوات إنفاذ القانون تقوم بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة من المهد؛ لمنع التمادي، فضلا عن استرداد الأرض ومنحها لجهة الولاية لتعظيم استغلالها».