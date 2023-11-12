أنشيلوتي يشيد بثنائي ريال مدريد بعد الفوز على فالنسيا بخماسية

أعرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على فالنسيا، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز، مُشيدًا بمستوى فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس، ثنائي الفريق.

وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: "إنها مباراة رائعة من البداية إلى النهاية، حيث أظهرنا الجودة التي لدينا".

وأضاف المدرب الإيطالي: "ندخل فترة التوقف الدولي بشعور جيد، لكنه غريب إلى حد ما بسبب التعادل ضد رايو فاليكانو في الجولة الماضية، لكننا نغادر سعداء لأننا نعلم أننا في ديناميكية جيدة".

وتابع: "الفريق استعاد الحاسة التهديفية، وتحسنا أيضًا دفاعيًا، فاللعب أمام فالنسيا ليس سهلا، وظهر ذلك في الربع ساعة الأولى، ولكن بعد ذلك أظهرنا قوتنا".

وأتم كارلو أنشيلوتي تصريحاته قائلًا: "لقد قدم الجميع أداءً جيدًا أمام فالنسيا، وحين يظهر رودريجو وفينيسيوس جونيور بشكل جيد تظهر معهما العديد من الفرص، وفي آخر مباراتين كان الثنائي مثالي".

واكتسح ريال مدريد ضيفه فالنسيا بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، لحساب منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني الممتاز.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 32 التي يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطتين عن المتصدر جيرونا، فيما توقف رصيد فالنسيا عند النقطة 18 التي يحتل بها المركز التاسع.