الكويتية للبترول: توقف الإنتاج بمصفاة الزور بسبب خلل فني

أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، تعرض مصفاة الزور إلى انقطاع مفاجئ في إمدادات غاز الوقود بسبب خلل في أحد الصمامات الرئيسية التابعة لشركة نفط الكويت، ما أدى إلى توقف شبه كامل لعمليات الإنتاج في المصفاة.

وقالت (كيبك) في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الفرق الفنية في المصفاة بدأت العمل لإعادة تشغيل المصفاة بشكل تدريجي لوحدات الإنتاج و"من المتوقع أن تستغرق عمليات إعادة التشغيل ما يقارب العشرة أيام للعودة للطاقة الإنتاجية السابقة".

وأفادت الشركة باتخاذها كل الإجراءات الاحترازية لمنع تأثر عمليات إمداد الوقود منخفض الكبريت لمحطات توليد الكهرباء والمياه وكذلك عدم تأثر عمليات التصدير لمنتجات المصفاة.

وتعتبر مصفاة الزور من المشاريع النفطية العملاقة التي تنفذها دولة الكويت وإحدى أهم بنود استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لزيادة طاقة إنتاج تكرير النفط الخام وبلغت تكلفتها 4.871 مليار دينار كويتي (نحو 15.8 مليار دولار أمريكي).