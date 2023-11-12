علق وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أحمد المجدلاني، على البيان الختامي لجامعة الدول العربية السبت حول العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلا إن القرارات شكلت الحد الأدني من الاستجابة لمطلب الشعب الفلسطيني بشأن وقف الحرب ورفع الحصار ووقف التهجير القسري.



وشدد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، على ضرورة توفر الإرادة السياسية العربية؛ من أجل إعطاء القرارات صبغة تنفيذية بالضغط على الولايات المتحدة لوقف العدوان ورفع الحصار.



وتابع: «القرارات جيدة عبرت عن موقف عربي وإسلامي قوي، ولكن هذه القرارات إن لم يكن لها إرادة سياسية وراء تنفيذها ستبقى قرارات كبقية بيانات القمم العربية، وتظل في إطار الدعوة والطلب دون تنفيذ».



وثمن الدعم العربي والمساند بشأن مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ببدء التحقيق الفوري في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة استغلال قرارات مجلس جامعة الدول العربي بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي؛ من أجل الحصول على قرار بوقف العدوان ورفع الحصار وفتح أفق سياسي لإنهاء الاحتلال وحل الدولتين.



ولفت إلى تدمير قوات جيش الاحتلال البنية التحتية داخل مخيم ومدينة جنين جراء الاقتحام الذي جرى منذ قليل، لافتا إلى زيادة الاحتلال عدد النقاط العسكرية بالضفة الغربية من 151 إلى 663 نقطة، فضلا عن الإغلاق الشامل للعديد من القرى والمدن.



وأشار إلى تجاوز أعداد المعتقلين أكثر من 2300 معتقل وحوالي 2200 جريح و187 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، قائلا: «الوضع بالضفة الغربية على حافة الهاوية وقابل للانفجار بأي لحظة وسيكون أكثر عنفا ودموية من الوضع الحالي بقطاع غزة؛ نتيجة التداخل بين المدن الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية التي تضم 130 ألف مستوطن مسلح».