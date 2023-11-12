إزالة 87 حالة تعدِ على الأرض الزراعية خلال حملات مكبرة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إزالة 87 حالة تعدِ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية خلال اليومين الماضيين، ضمن حملات الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية للتصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات داخل مراكز وقرى المحافظة وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، تابع المحافظ نتائج حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية بالوحدات المحلية، حيث تم إزالة 43 حالة تعد بالبناء المخالف في

"سمالوط، المنيا، ملوي، مغاغة"، منها 17 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية بقريتي "قلوصنا، ومنقطين"، وإيقاف حفر وبناء بدون ترخيص بشمال وجنوب مركز سمالوط.

وفي المنيا تم إزالة 16 حالة تعدِ على أرض زراعية بقريتي تلة وصفط الخمار، وحي جنوب المدينة ردم حفر أساسا بحي غرب، وإزالة 9 حالات بناء بدون ترخيص بقرية إبشادات وحي غرب بمركز ملوي، وإزالة حالة تعدِ على الأرض الزراعية بالبناء المخالف بدون ترخيص بمركز مغاغة.

وفي مراكز بني مزار، ومطاي والعدوة، تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 44 حالة تعدِ، منها 29 حالة تعدِ على أراض زراعية وبناء مخالف في بني مزار بقرى بنى علي، والحسينية وأحياء المدينة، و6 حالات تعدِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقريتي منبال وأبوعزيز وأحياء المدينة بمركز مطاي.

وفي مركز العدوة تم إزالة 9 حالات تعدِ في المهد خارج الحيز العمراني بقرى "منشأة عبدالله، القايات، زاوية برمشا" وأحياء بالمدينة، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.