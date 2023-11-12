وكيل صحة غزة: اليوم سيرتاح ضمير العالم بعدما نموت داخل مجمع الشفاء

وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة يوسف أبو الريش، إن «الأمور مع مرور الوقت تزداد كارثية وسوءًا داخل مجمع الشفاء».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الجزيرة»، مساء الأحد، أن «محيط المجمع يشهد حصارًا ناريًا»، نافيًا إمكانية حركة أي شخص داخل أسوار المستشفى.

ولفت إلى إصابة عدد من الكوادر الصحية التي حاولت الانتقال من مكان لآخر، منوهًا أن «رائحة الموت تنتشر في المكان بعد تحلل جثث الموتى».

وذكر أن «الكلاب الضالة بدأت تنهش الجثث الموجودة في الساحة، كما أن القمامة تعفنت داخل الأقسام»، قائلًا إن «انعدام المياه والكهرباء تسبب في توقف كل الخدمات والمختبر وغسيل الكلى والعمليات والعناية المركزة».

وأشار إلى أن الموجودين تنتابهم حالة هلع مع القصف المتكرر على المستشفى، لافتًا إلى تعرض المجمع قبل 10 دقائق لهجمة أخرى، بعد تدمير قسم القلب القديم وكل المرافق الأخرى.

وأعلن استهداف الاحتلال للبئر القديم الموجود في المستشفى؛ حتى لا يكون هناك أمل لاستمرار الحياة، مضيفًا: «محطة الأكسجين الوحيدة تدمرت، ولا توجد مفردات لوصف القتل مع سبق الإصرار والترصد».

وتوجه برسالة إلى المجتمع الدولي: «اليوم سيرتاح ضمير العالم بعدما نموت داخل المجمع بعيدًا عن الكاميرات، الكلاب كانت تنهش قلوبنا قبل نهش الجثث المتناثرة، لأول مرة في حياتنا نرى تلك المشاهد، ولا نظن أن كل القدرات عند هوليود لعمل أفلام قادرة على إنتاج تلك الحقيقة الماثلة أمام أعيننا اليوم».

واستطرد: «المشهد المروع لن يكون كفيلًا بتحريك العالم الذي افتقر إلى ضميره وأخلاقه وقيمه فلن يحركه شيء، والأمل الوحيد لإنقاذ المرضى هو عودة التيار الكهرباء أو إدخال الوقود أو إجلاء الجرحى».