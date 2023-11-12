عبد المنعم سعيد: من المؤكد المجتمعون بالرياض وضعوا تصورا لمراقبة تزويد إسرائيل بالسلاح

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك نوعا من التوازن ما بين المعطيات التي يجري استنكارها في الواقع الموجود على الأرض، والنظر لمستقبل القضية الفلسطينية وخلق مؤتمر دولي للسلام.

وأضاف خلال مداخلة له عبر «سكايب» لبرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء السبت، أن كلمة السلام مرتبطة بمصر، استنادا لبدئها عملية السلام منذ عقود، إلى جانب دعوتها لمؤتمر عالمي للسلام في الأيام الأولى من الحرب على غزة، مؤكدا أن الحديث عن مؤتمر للسلام من جديد هو استئناف لأمر توقف خلال العقدين الماضيين.

وأشار إلى أن الوضع الآن يدفع بشدة لإيجاد حلول دائمة للقضية الفلسطينية، موضحا أن تحويل العملية الخاصة بمنع التسلح الذي يذهب إلى إسرائيل جاء هذا البند ضمن البيان الختامي للقمة، والمجتمعين بحثوا كيف يمكن مراقبة ذلك، وكيفية التحدث مع الدول التي ستخالف هذا الأمر وترسل أسلحة لإسرائيل في هذه المرحلة.

وشدد على أن هذه المسألة الخاصة بتسليح إسرائيل مركبة وتحتاج لتعاون عدد غير قليل من الدول، ولكن كثيرا من المقابلات التي جرت في أثناء هذه القمة على مستوى القادة وضعت عددا من هذه الأسس، موضحا أن هذه اللقاءات سوف تُفضي نفسها إلى خبراء، ولوزارات الخارجية من هذه البنود التي جاءت بالبيان الختامي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر مزود لإسرائيل في شق التسليح، ومن ثم يقتضي هذا الأمر من إندونيسيا ومصر والمملكة العربية السعودية، بمواجهة الأمم المتحدة عن مساهمتها في قتل الأشقاء الفلسطينيين.