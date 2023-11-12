رئاسة الجمهوية بعد لقاء الرئيسين السيسي والأسد: استقرار سوريا مصلحة مصرية

قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن سوريا لها وضع خاص لدى الشعب المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هناك أواصر وعلاقات تاريخية بين الشعبين المصري والسوري.

وأوضح أنّ الشعب المصري تألم كثيرا لما أصاب سوريا من أزمة مُطولة امتدت لأكثر من عشر سنوات، مؤكدا أن التواصل الحالي بين مصر وسوريا (وذلك بعد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السوري بشار الأسد على هامش قمة الرياض) يهدف إلى دعم ومساندة سوريا وشعبها.

وأشار إلى أن مصلحة مصر الأساسية في سوريا تتمثل في الشعب السوري، وأن يستعيد أمنه واستقراره، وكذا المحافظة على وحدة وسلامة الأراضي السورية وتماسك الدولة.

ولفت إلى أن هناك مصلحة مصرية مؤكدة في قوة الدولة الوطنية في المنطقة، موضحا أن الأزمات الراهنة في المنطقة تعود بشكل كبير لما أصاب الدولة الوطنية نفسها.

وأكّد أنّ ضعف مؤسسة الدولة يُحلق شعبها بكوارث وكبيرة، مشددا على أن هناك مصلحة مصرية في أن تكون جميع الدول العربية قائمة وقوية ومتماسكة وموحدة.

وكان الرئيس السيسي، قد التقى بشار الأسد على هامش القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عُقدت بالعاصمة السعودية الرياض، بخصوص الأوضاع في غزة.

وشهد اللقاء التباحث بشأن تطورات الأوضاع فى غزة، حيث تم تأكيد الموقف الثابت للدولتين ورفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين.

وجرى الاتفاق على ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء معاناة أهالى غزة، واستمرار الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.