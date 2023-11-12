قال العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري، إن الفيديوهات التي يروجها جيش الاحتلال الإسرائيلي لبعض فتحات الأنفاق داخل قطاع غزة؛ «ليست من صلب من جسم النفق الرئيسي.. لكنها فتحات أنفاق مفخخة».

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، إلى خداع المقاومة الفلسطينية الجيش الاحتلال ببوابات أنفاق وهمية، قائلا: «الفلسطينون عملوا بعض الفتحات المفخخة تبدو للاحتلال أنها فتحة النفق فيذهب إليها الجيش الإسرائيلي فتنفجر به».

وأضاف أن جسم النفق الرئيسي يصل إلى 10 آلاف كيلو تتفرع منة عدة فتحات فرعية، موضحا أن اكتشاف الفتحات الفرعية لا يعني بالضرورة الوصول إلى الجسم الرئيسي، قائلا: «هي خريطة عنكبوتية مشهورة من أيام حرب فيتنام، أمريكا لم تستطع الوصول إليهم».

وأشار إلى إنشاء جيش الاحتلال مدينة عسكرية تسمى «آدم» بمنطقة سالم بمدينة حيفا المحتلة لتدريب قواته على الاشتباك داخل الأنفاق ، قائلا: «الموضوع بالنسبة للجانب الإسرائيلي مرعب، لا يستطيع الجندي الإسرائيلي الاشتباك داخل النفق عملوا كل التجارب وفشلت».

ولفت إلى رفض رئيس حكومة الاحتلال الامتثال إلى ضغوطات الإدارة الأمريكية بشأن جرائم التهجير القسري للفلسطينيين تجاه الجنوب؛ بسبب الصراع على السلطة، قائلا: «ليس في كل التوقيتات الاحتلال يستجيب لضغط أمريكا-وإذا استجاب تكون متأخرة- فلا أحد في الأراضي المحتلة يعرف ماذا سيحدث بعد الحرب».