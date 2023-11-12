زيادة الحد الأقصى للمبالغ المخصصة لأدوية أصحاب الأمراض المزمنة 30% للعاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها

أعلنت وزارة الأوقاف، زيادة الحد الأقصى للمبالغ المخصصة لأدوية أصحاب الأمراض المزمنة بنسبة 30%، للعاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها بداية من ديسمبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالعاملين بها ومن منطلق حرص صندوق الرعاية الصحية للعاملين بوزارة الأوقاف على الرعاية الشاملة لجميع العاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها، سائلين الله (عز وجل) أن يمن عليهم جميعًا بالشفاء العاجل.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 14 مسجدًا يوم الجمعة المقبل/ منها (12) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا/ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 325 ) مسجدًا منها (250) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(75) مسجدًا صيانة وتطويرا.