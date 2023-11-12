قال الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، إن الوضع مأساوي في مجمع الشفاء، معقبًا: «نحن بلا ماء أو دواء أو غذاء وننتظر الموت»، بحسب تعبيره.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الجزيرة»، صباح الأحد، أن 40 نازحًا حاولوا الخروج من المستشفى اليوم، لكن المدفعية الإسرائيلية قصفتهم بشكل مباشر.



وأكمل: «بعضهم ملقون على الأرض ومنهم مَن ينزف ولا نستطيع علاجهم أو تيسير سيارات إسعاف، لأن الدبابة تقف على باب المستشفى».



وأكد أن «الاحتلال قصف الطابق الأول من المبنى التخصصي؛ الذي يقدم العناية المركزية في المجمع، ويعالج الحالات الصعبة التي تحتاج عناية فائقة».



وأوضح أن «الاحتلال مع بزوغ الفجر استهدف كل آبار المياه في المستشفى، إذ لم يتبقَ سوى بئر مياه واحد يمد الموجودين بالمياه بكميات بسيطة للغاية».



ودعا إلى تأمين ممر لإخلاء المرضى وعددهم 700 والطواقم الصحية والنازحين بشكل يضمن أمنهم وصحتهم، مطالبًا بنقل المصابين إلى مصر لتلقي العلاج اللازم.



وأكمل: «فقدنا قيمتنا عندما نرى أبناءنا يقتلون ولا نستطيع علاجهم، شهدنا موت 3 من أطفال الحضانات، والباقي يعانون الإسهال ومضاعفات جانبية تعد الأخطر.. سيموتون أمام أعيننا ونحن ننظر إليهم».