دار الشروق تصدر الطبعة الثانية من كتاب «في التقدم: مربكات ومسارات»

أصدرت دار الشروق الطبعة الثانية من كتاب "في التقدم: مربكات ومسارات"، للدكتور محمود محيي الدين، والذي كانت قد صدرت طبعته الأولى يناير 2022 وتم طرحه خلال معرض القاهرة الدولي الكتاب حينها.

ونقرأ على غلاف الكتاب: في سباق الأمم والتنافس بينها تتنوع المعوقات والصدمات والمستجدات المفاجئة، وهو ما يطلق عليه المؤلف مسمى المربكات.

ويناقش هذا الكتاب في تسعة فصول موضوعات حيوية في التنمية المستدامة وعلاقتها بالتقدم، وما تتعرض له مسارات التقدم من مربكات قد ترتبط بتحديات أو أزمات تتعلق بالأوبئة والجوائح أو بتغيرات المناخ أو تقلبات سياسية حادة أو صدمات اقتصادية غير متوقعة أو مستحدثات في مجالات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات لم يحسن الاستعداد لها.

ويستعرض الكتاب تطورات الاستثمار والأسواق المالية ومستجدات الاقتصاد الدولي والاقتصادات العربية قبل صدمة جائحة كورونا وبعدها، كما يرصد أهم اللحظات الفارقة في مسارات التقدم ومدى تأثيرها على القوى الاقتصادية الصاعدة والقوى التقليدية، وسيناريوهات المستقبل. وتشترك المربكات، رغم تنوعها، في ضرورة التنبؤ باحتمالات وقوعها والتحسب لها والوقاية من مخاطرها وإدارة أزماتها وتحديد سُبل التعامل معها.

محمود محيي الدين؛ أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة. ولد عام ١٩٦٥ في كفر شكر بالقليوبية. يشغل حاليًّا منصب المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي. تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام ١٩٨٦؛ حيث كان الأول على دفعته. تلقى دراساته العليا في المملكة المتحدة حيث حصل على درجة الماجستير في تحليل السياسات الاقتصادية والاجتماعية من جامعة يورك، ودبلوم في التحليل الكمي والتنمية، ودرجة الدكتوراہ في الاقتصاد من جامعة ووريك. شغل العديد من المناصب في عدة مؤسسات محلية ودولية؛ منها توليه مسئولية وزارة الاستثمار في الفترة من ٢٠٠٤ حتى ٢٠١٠، قبل أن يصبح مديرًا للبنك الدولي بوصفه أول مصري وعربي يشغل هذا المنصب. ومنذ نهاية عمله نائبًا أول لرئيس البنك الدولي في عام ٢٠٢٠، أصبح مبعوثًا خاصًّا للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.