 الجيش الروسي يعلن القضاء على 55 جنديا أوكرانيا في زابوروجيا - بوابة الشروق
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الجيش الروسي يعلن القضاء على 55 جنديا أوكرانيا في زابوروجيا

موسكو - قنا
نشر في: الأحد 12 نوفمبر 2023 - 6:36 م | آخر تحديث: الأحد 12 نوفمبر 2023 - 6:36 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن الجيش الروسي قضى على 55 جنديا أوكرانيا في منطقة /رابوتينو/ في مقاطعة زابوروجيا جنوبا.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن هذه العملية جاءت نتيجة الإجراءات المنسقة لوحدات مجموعة القوات الروسية والضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب، والتي أدت إلى إلحاق أضرار نارية كبيرة بتحشدات اللواء الميكانيكي 33 الأوكراني في زابوروجيا.

وفي ذات السياق، تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن أن القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة /خيرسون/ جنوبا فقدت 60 جنديا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى دبابة وثلاث شاحنات صغيرة ومدافع /هاوتزر/.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا، عمليات الكر والفر دون تمكن أي طرف من حسم هذا النزاع الذي بدأ مع إعلان موسكو في 24 من فبراير من العام 2022 "عملية عسكرية في أوكرانيا".

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