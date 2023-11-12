جيش الاحتلال يزعم فتح ممر إخلاء بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن «هناك مهلة مدتها 7 ساعات مطبقة حاليا؛ لإخلاء سكان غزة إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين».



وأوضح في بيان، نقلته فضائية «CNN عربية»، أن الممر مفتوح من الساعة 9 صباحا حتى 4 مساء، أمام السكان للانتقال جنوبا إلى ما بعد وادي غزة.



وادعى الاحتلال أن «ممر الإخلاء الذاتي سيعمل من مجمع الشفاء الطبي، عبر شارع الوحدة ثم إلى شارع صلاح الدين».



ودعا السكان إلى التحرك جنوبا أثناء الوقف المؤقت للأنشطة العسكرية بين الساعة الـ10 صباحا وحتى الـ2ظهرا، في قرية جباليا وعزبة جباليا أثناء نقل الإمدادات الإنسانية، وفقًا لمزاعمه.



وفي وقت سابق، قال الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، إن الوضع مأساوي في مجمع الشفاء، معقبًا: «نحن بلا ماء أو دواء أو غذاء وننتظر الموت»، بحسب تعبيره.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الجزيرة»، صباح الأحد، أن 40 نازحًا حاولوا الخروج من المستشفى اليوم، لكن المدفعية الإسرائيلية قصفتهم بشكل مباشر.



وأكمل: «بعضهم ملقون على الأرض ومنهم مَن ينزف ولا نستطيع علاجهم أو تيسير سيارات إسعاف، لأن الدبابة تقف على باب المستشفى».



ذكر أن «الاحتلال قصف الطابق الأول من المبنى التخصصي؛ الذي يقدم العناية المركزية في المجمع، ويعالج الحالات الصعبة التي تحتاج عناية فائقة».



وأشار إلى أن «الاحتلال مع بزوغ الفجر استهدف كل آبار المياه في المستشفى، إذ لم يتبقَ سوى بئر مياه واحد يمد الموجودين بالمياه بكميات بسيطة للغاية».