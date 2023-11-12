وكان مستشفى الشفاء ومستشفى القدس قد خرجا عن الخدمة بعد نفاد الوقود من المولد الكهربائي وغرقهما في ظلام دامس، وفق مسؤولي الصحة في غزة، السبت.

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