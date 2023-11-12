اعتنقت الناشطة الأميركية والتيك توكر ميجان رايس، الإسلام بعد أن ألهمها صمود أهل قطاع غزة الذين يواجهون الإبادة الجماعية، وفق ما أعلنته عبر صفحتها الرسمية على تطبيق "تيك توك".

وتصدر اسم ميجان رايس، منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهورها مرتدية الحجاب وتتلو آيات من القرآن، حيث قررت اعتناق الإسلام بعد ما شاهدته من صلابة لدى سكان القطاع المحاصر من الاحتلال الإسرائيلي.

وفي بث مباشر عبر صفحتها على "تيك توك"، ظهرت ميجان مؤخرا وهي تنطق الشهادة معلنة إسلامها، وتعرب عن شعورها بالأمن والأمان وهي ترتدي الحجاب.

ومنذ بداية الحرب على غزة والحصار الكامل الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي، اشتهرت ميجان في العالم العربي بدفاعها عن الفلسطينيين الذين يواجهون الإبادة الجماعية، وطرحت أسئلة عن أسباب صمودهم وإيمانهم وقوتهم في مواجهة العدوان الشرس.

وقالت عبر صفحتها: "لدي الوقت والفضول للبحث والتعلم، لقد بدأت بقراءة القرآن لأعرف سر مصدر قوة أهل غزة".

وأضافت أنها اكتشفت الأسلوب المباشر لسور القرآن الكريم، واكتشفت الحرية الممنوحة للمرأة في شئون الطلاق والزواج دون عوائق.

وأوضحت أنها أنشأت ناديًا للقرآن الكريم على تيك توك؛ لتثقيف الجميع حول الإسلام والديانات الأخرى.

وبينت في منشور لها على إنستجرام، أن الهدف من الحملة هو مكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية وفهم المعنى الكامن وراء تمسك الشعب الفلسطيني بالقرآن وتعاليمه.

وأكدت أنها اختارت اعتناق الإسلام بعد أن وجدت تعاليمه متوافقة مع معتقداتها الشخصية، وكان ذلك ردا على الانتقادات التي واجهتها من البعض على صفحاتها.

وتسخر ميجان، حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتقديم ترجمات يومية باللغة الإنجليزية للآيات القرآنية التي كانت تقرأها.