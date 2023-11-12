45 ألف أسترالي يشاركون في مسيرات تدعو لوقف الحرب على غزة

خرج الآلاف إلى شوارع مدن أسترالية مختلفة، اليوم الأحد، في تجمعات منفصلة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، بحسب ما أوردته قناة "إيه.بي.سي نيوز" الاسترالية.



ويشار إلى أن الفعاليات هي الأحدث ضمن سلسلة من المظاهرات التي شهدتها البلاد منذ بداية الصراع الأخير بين إسرائيل وغزة في السابع من أكتوبر الماضي.



واجتذبت المظاهرات التي جرى تنظيمها في عواصم الولايات بأنحاء أستراليا، متحدثين رفيعي المستوى، وتم إغلاق الشوارع.



وتجمع الآلاف عند درجات مكتبة ولاية فيكتوريا الشهيرة في ملبورن، للمشاركة في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين، قبل أن يبدأوا مسيرة في المدينة باتجاه البرلمان.



وزادت أعداد المشاركين قبل منتصف النهار مباشرة "بالتوقيت المحلي"، حيث تم ترديد هتافات تطالب بإنهاء الحصار في غزة والوقف الفوري لإطلاق النار.



ونقلت "إيه.بي.سي نيوز" عن شرطة فيكتوريا القول، إن هناك 45 ألف شخص شاركوا في المسيرة.