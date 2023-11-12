الجيش الإسرائيلي: إصابة مدنيين بصواريخ مضادة للدبابات أُطلقت من لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة العديد من المدنيين في هجوم باستخدام صواريخ مضادة للدبابات، تم إطلاقها عبر الحدود الشمالية من لبنان.

وقال الجيش، إن القوات الإسرائيلية ردت بإطلاق نيران المدفعية.

ولم يكن من الواضح في البداية عدد المصابين، وأي جماعة في لبنان هي المسئولة عن الهجوم.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الهجوم أصاب عدة مركبات في إسرائيل، كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، سيارات وهي تحترق.

جدير بالذكر أنه منذ بداية حرب غزة في السابع من أكتوبر الماضي، صارت هناك مواجهات يومية بين الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله، على الحدود بين إسرائيل ولبنان، ما أثار مخاوف من احتمال اندلاع حرب إقليمية أوسع.