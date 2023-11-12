طلاب داعمون لفلسطين يواجهون صعوبات في الحرم الجامعي الأمريكي

يواجه الطلاب الداعمون للقضية الفلسطينية، صعوبات كبرى في النطاق الجامعي الأكاديمي الأمريكي، حيث يصعب عليهم عمل وقفات احتجاجية أو تصميم أساليب للاحتجاج في ظل التضييق الكبير والتهديدات التي يواجهونها من الطلاب الإسرائيليين أو الداعمين لإسرائيل.

وقال آدم، "21 عاما"، وهو طالب فلسطيني في السنة النهائية بجامعة تكساس، طلب تعريفه باسمه الأول فقط؛ بسبب مخاوف من التعرض للمضايقات: "بصراحة.. يُنظر إلى الطلاب الفلسطينيين في هذا الحرم الجامعي على أنهم حاشية، لا يُنظر إلينا أبدا على قدم المساواة مع نظرائنا اليهود، اعتقد أنه لا يوجد شيء يوضح ذلك أكثر مما حدث في 12 أكتوبر"، بحسب شبكة "إن بي سي" نيوز الأمريكية.

وواجه طلاب ينظمون وقفة تضامنية مع سكان قطاع غزة المحاصر في 12 أكتوبر الماضي، مضايقات من بعض الطلاب الإسرائيليين، حيث وجه لهم بعض الشباب كلمات عنيفة، وقال أحدهم: "يمكنك مشاهدتي الأسبوع المقبل وأنا في إسرائيل، ونحن نقتل عربا"، مشيراً ضمنيا إلى أنه كان عضوا في الجيش الإسرائيلي، ثم تفاخر أحد رفاقه بأنه جندي احتياطي في جيش الاحتلال الإسرائيلي بالفعل.

وعلق عامر قدومي وهو عضو أمريكي من أصل فلسطيني في لجنة التضامن مع فلسطين في سنته الثالثة في جامعة تكساس، على الكلمات العنيفة التي صدرت من الطلاب الآخرين: "لقد كانوا يبحثون عن مشكلة من خلال استفزازنا، لكننا لم نتعامل معهم بالطريقة التي أرادوا منا أن ننخرط تجاهها".

وأشارت "إن بي سي" نيوز في تقريرها، إلى أن الأحداث في غزة وقصف إسرائيل الانتقامي أدى إلى موجة من الحوادث المعادية لليهود والمعادية للإسلام في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتصاعدت التوترات بشكل خاص في حرم الجامعات، حيث أدت أعمال الكراهية والعنف في أماكن مثل جامعة كورنيل وهارفارد وستانفورد إلى مشاكل كبرى.

وعبر الطلاب المسلمون، أن ما حدث في الجامعات والتحيز مع اليهود ليس مفاجئا، وأن الحادث كشف عن المعايير المزدوجة الموجودة في كيفية رد الجامعة على أعمال الكراهية، ويشير الطلاب والقيادات المسلمة إلى أن المحرضين الثلاثة لم يواجهوا أي تداعيات أو عقوبات على ألفاظهم العنيفة ضد المتضامنين مع فلسطين، ولم تتناول الجامعة الحادثة بشكل مباشر في أي بيانات أو منتديات عامة، وعلى العكس عندما تم العثور على صلبان معقوفة مرسومة خارج منزل لسيدة.

وأصدرت الجامعة، على الفور بيانًا يدين الحادث وزادت إدارة شرطة الحرم الجامعي دورياتها في المنطقة.

وقال متحدث باسم "UT" في بيان، إن مسئولي الجامعات يتواصلون باستمرار مع المجموعات والأفراد الأكثر تأثرا بالأحداث المروعة في الشرق الأوسط لضمان سلامتهم الجسدية والعاطفية".

وأضاف أن المواجهة التي حدثت خارج فعالية لجنة التضامن مع فلسطين غير مقبولة، وقد أبلغوا الشرطة بها، لكن الشرطة قالت إنه من الصعب تعقب الشباب الثلاثة الذين أفسدوا الحدث التضامني.

ولكن شبكة "إن بي سي نيوز"، تحرب وراء هذه التصريحات، وأكدت أنه من السهل الوصول للأشخاص عبر حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، مما يعبر عن تراخي من جهة الشرطة لمحاسبة هؤلاء الأفراد.

وقال أنور إمام مدير الشئون الدينية في مسجد نيوسيس الذي يقع على بعد مبنيين من الحرم الجامعي لجامعة تكساس، إن رئيس الجامعة أعلن أنه تواصل مع الحاخام المحلي لتقديم الدعم، أقصى ما نتمنى أن يحدث معنا.

وعلقت صوفيا شليزنجر طالبة دراسات عليا في جامعة تكساس، وتدرس مادة الشعر، وقالت: "ما الذي سيصل لطلابنا الفلسطينيين عندما لا تذكر الإدارة كلمتي فلسطين أو غزة في بياناتها ليس في نيتي التقليل من خسارة وحزن الطلاب اليهود في الحرم الجامعي، لكنني أعتقد أنه من الصعب حقا قراءة هذه البيانات الرسمية للجامعة وعدم رؤية الازدواج فيها".