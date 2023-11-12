 المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات ودبابات إسرائيلية في مناطق متفرقة بغزة - بوابة الشروق
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المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات ودبابات إسرائيلية في مناطق متفرقة بغزة

وكالات
نشر في: الأحد 12 نوفمبر 2023 - 12:36 م | آخر تحديث: الأحد 12 نوفمبر 2023 - 12:36 م

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، صباح الأحد، عن استهدافها قوة إسرائيلية راجلة بعبوة مضادة للأفراد في منطقة خزاعة شرق مدينة خان يونس، مشيرة إلى أنها حققت إصابة مباشرة.

وقالت القسام إنها دمرت "دبابة صهيونية" جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105"، وفقاً لما أوردته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضافت: "دمرنا ناقلة جند صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105".

ويأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان الكتائب تدمير دبابتين إسرائيليتين في محور جنوب غزة بقذائف "الياسين 105".

وفي السياق ذاته، أعلنت سرايا القدس أنها قصفت، الأحد، بوابة السناطي في غلاف غزة بعدد من قذائف الهاون.

وذلك بينما يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، حيث أسفر عن استشهاد أكثر 11 ألفا ومئة فلسطيني، بينهم ما يزيد على 8 آلاف طفل وسيدة، وأكثر من 28 ألف جريح، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية، حتى مساء السبت.


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