كشف معتمد جمال المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك، عن كيفية استعادة الفريق جهود لاعبين كانوا خارج الحسابات الفترة الماضية ولم يشاركوا بشكل منتظم.

وقال معتمد في تصريحات لقناة الزمالك عن مشاركة الثنائي في مباراة بيراميدز، وتسجيل كل منهما هدف في التعادل 3-3: "تحدثت إلى سامسون وناصر وقلت لهما، أنا أراكما ساعتين يوميا لكن لو لم يعملا بشكل جاد في الـ 22 ساعة الأخرى في اليوم فلا يمكن أن يحصلا على فرصة".

وأضاف: "ناصر أعرفه منذ أن تدرب معي في المنتخب الأولمبي، وبالتالي أعرف كيف أحفزه، أما سامسون فهو لاعبي أجنبي في النهاية ويحتاج فقط ليصدقك كمدرب حتى يبدأ في العمل الجاد ويقدم أفضل ما لديه".

وأشار إلى أن لاعبين آخرين عادوا من فترة إصابة وغياب طويل الفترة الماضية، لكنه يأمل في اكتمال الصفوف قبل الفترة المقبلة.