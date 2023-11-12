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مقتل 5 جنود أمريكيين جراء سقوط طائرة في البحر المتوسط

وكالات
نشر في: الأحد 12 نوفمبر 2023 - 8:24 م | آخر تحديث: الأحد 12 نوفمبر 2023 - 8:24 م

اعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل 5 جنود أمريكيين يوم الجمعة إثر سقوط طائرة كانت تقلهم في البحر المتوسط في أثناء التزود بالوقود خلال تدريب عسكري.

وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا في بيان أن عمليات البحث والإنقاذ بدأت عقب الحادث مباشرة بمشاركة طائرات وسفن تابعة للجيش الأمريكي كانت على مقربة، وأن الحادث قيد التحقيق للوقوف على أسبابه، وفقا لوكالة رويتر.

وأبلغت القيادة التي تتولى العمليات العسكرية الأمريكية في أوروبا وأجزاء من الشرق الأوسط عن الحادث يوم السبت.

وأضافت أنه لن يُكشف عن أسماء الضحايا قبل الانتهاء من إخطار أقاربهم.

وقدم الرئيس جو بايدن التعازي في بيان أصدره يوم الأحد.

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