وزيرة الصحة الفلسطينية: الاحتلال أخرج الأطفال المرضى والكوادر الطبية من مستشفيين بغزة بقوة السلاح

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتور مي الكيلة، إن الوضع أصبح لا يُحتمل في مستشفيات قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع قناة العربية، مساء الأحد، أن الاحتلال أخرج بالقوة مستشفيي الرنتيسي والنصر رغم أنهما الوحيدان لعلاج الأطفال في القطاع.

وأشارت إلى أنّ جيش الاحتلال أخرج الكوادر الطبية من المستشفيين بقوة السلاح، كما تم إخراج المرضى إلى الشارع.

ولفتت الوزيرة الفلسطينية إلى أن مصير هؤلاء المرضى لا يزال مجهولا، رغم أنهم أطفال، مؤكدة أن عملية الإخراج كانت بالقوة وليست بشكل سلمي.

وأوضحت الوزيرة الكيلة، أن كل المستشفيين أصبحا خاليين بشكل كامل سواء من المرضى أو الكوادر الطبية. ولليوم الـ37، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفا ومئة شهيد، بينهم ما يزيد عن ثمانية آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف جريح.