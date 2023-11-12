عشرات الآلاف يحتجون على خطط للعفو عن المئات من الانفصاليين الكتالونيين في إسبانيا

احتشد عشرات الآلاف من الأشخاص بوسط مدريد للاحتجاج على خطط رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز العفو عن المئات من الانفصاليين الكتالونيين المتورطين في محاولة فاشلة للاستقلال.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن المظاهرة التي دعا إليها حزب الشعب الإسباني، تسعى لتكثيف الضغط الموجود بالفعل على سانشيز، ويسعى سانشيز للفوز بفترة جديدة من خلال تصويت برلماني هذا الشهر، عقب أن توصل لاتفاق مع حزب كتالوني منفصل يمنحه أغلبية مقابل منح العفو.

ويعد أحدث فصل من الأزمة السياسية في إسبانيا الناجمة عن الانتخابات التي أجريت في يوليو الماضي، عندما فاز الحزب الشعبي بأغلبية المقاعد في البرلمان، ولكنها لم تكن كافية لتشكيل الحكومة.

من ناحية أخرى، يتعين على سانشيز الاعتماد على دعم الكتالونيين، كما اندلع الغضب بسبب اتفاقه من أحد الأحزاب وراء الإعلان الأحادي عن استقلال منطقة كتالونيا عام 2017.