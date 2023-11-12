قادة الصحة في العالم يدعون إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري

دعت المنظمات الطبية والصحية في العالم زعماء دول العالم إلى التخلص التدريجي السريع من الوقود الأحفوري، معللين ذلك بان الأحداث المناخية المتطرفة الناجمة عن تغير المناخ تسبب مشاكل صحية خطيرة في جميع أنحاء العالم.

يأتي ذلك قبيل انعقاد محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وقالوا في رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير الصناعة الإماراتي سلطان أحمد الجابر -الذي سيترأس الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28): "إن التخلص التدريجي الكامل والسريع من الوقود الأحفوري هو أهم وسيلة لتوفير الهواء النظيف والماء والبيئة التي تعتبر أساسية للصحة الجيدة".

ومن بين الزعماء الذين ينسقون من أجل المشاركة في "كوب28"، الذي سيعقد في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 12 كانون الأول/ديسمبر في دبي، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والبابا فرنسيس، الذي من المتوقع أن يصبح أول بابا يشارك في قمة الأمم المتحدة للمناخ.

وتشمل المنظمات الممثلة في الرسالة "الجمعية الطبية العالمية" و"الجمعية الدولية لطب الأطفال".