هل يزور بشار الأسد مصر قريبا؟ متحدث الرئاسة يجيب

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ردّ المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على إمكانية أن يُجري الرئيس السوري بشار الأسد زيارة للقاهرة قريبا، وذلك بعد لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش قمة الرياض.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، إنه لم يتم التباحث بشأن هذا الأمر.

وأضاف أن الأولوية التي ركّزت عليها المباحثات، تناولت الملفات التي عُقدت قمة الرياض بشأنها وهي الأوضاع في قطاع غزة.

وكان الرئيس السيسي، قد التقى بشار الأسد على هامش القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عُقدت بالعاصمة السعودية الرياض، بخصوص الأوضاع في غزة.

وشهد اللقاء التباحث بشأن تطورات الأوضاع فى غزة، حيث تم تأكيد الموقف الثابت للدولتين ورفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين.

وجرى الاتفاق على ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء معاناة أهالى غزة، واستمرار الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.