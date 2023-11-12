تشهد محافظة المنيا غيوم متقطعة وغياب تام للشمس، حيث أعلنت غرفة عمليات المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمناطق الخطرة، شرق النيل، من مغاغة شمالا حتى دير مواس جنوبا، تحسبا لسقوط أمطار غزيرة في ظل تداعيات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد، واحتمالية سقوط أمطار خفيفة قد يصاحبها رياح على بعض المناطق بناءً على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وشدد اللواء أسامة القاصي محافظ المنيا، على رفع درجة الاستعداد القصوى، ومتابعة التقلبات المناخية ورصد سقوط أمطار أو حدوث رياح، وإبلاغ غرفة العمليات بالمركز والمحافظة، تجنبًا لحدوث أي مشكلات.

وكلف اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، الفرق المرورية والحماية المدنية، باليقظة وانتشار الفرق المرورية بالطرق السريعة والإقليمية ووضع العلامات الإرشادية لتقليل السرعات لأحد من الحوادث.

يذكر أن محافظة المنيا، تضم 6 مناطق خطرة شرق النيل من مغاغة، شمالا حتى دير مواس جنوبا، يمر بها 34 مخر سيل، بينهم 2 مخر سيل صناعي بنطاق محافظة أسيوط، و20 مخر سيل صناعي بنطاق محافظة المنيا، و12 مخر سيل طبيعي "وديان طبيعية"، جميعها داخل نطاق محافظة المنيا.