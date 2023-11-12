زيلينسكي يحيي ذكرى تحرير خيرسون

أحيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ذكرى الجنود والمدنيين الذين ساعدوا في تحرير مدينة خيرسون جنوبى أوكرانيا، في ذكرى طرد الجيش الروسي من المدينة.

ووفقا لزيلينسكي، سيواصل الجيش الأوكراني الرد على هجمات القوات الروسية على منطقة خيرسون في المستقبل.

وقال الرئيس في خطابه المسائي اليوم السبت: "لقد أظهر هذا الأسبوع أننا سننال من المحتلين في كل من البحر الأسود وعلى أراضي القرم وفي كل مكان آخر" .

وأعادت أوكرانيا العاصمة التي تحمل نفس اسم مقاطعة خيرسون تحت سيطرتها بعد حوالي ثمانية أشهر من بدء الغزو الروسي واسع النطاق في شباط/فبراير 2022. ومع ذلك، لا يزال جزء من المنطقة محتلا من قبل القوات الروسية وهو متنازع عليه بشدة.

وفي الأسبوع الماضي، هاجمت أوكرانيا وألحقت أضرارا بالغة بالعديد من سفن أسطول البحر الأسود الروسي. وتستخدم موسكو السفن المتمركزة في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها بشكل غير قانوني في عام 2014، لإطلاق النار على جنوب أوكرانيا. ويقتل المدنيون بصزرة متكررة في هذه العملية.

وهنأ زيلينسكي اليوم السبت أيضا الرئيس البولندي أندريه دودا في عيد استقلال بولندا، وشكر وارسو على دعمها لأوكرانيا.