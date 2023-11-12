يعرض في السادسة والنصف من مساء اليوم، ضمن عروض برنامج "أسبوع الأفلام الأيبيرو - أمريكية"، الفيلم الكولومبي "الإيقاع - El Beat"، إخراج يرين ليرما، وكارولينا ديل مار فرنانديز، في سينما زاوية بوسط القاهرة.

والفيلم الذي أنتج عام 2022، يتناول قصة حقيقية ويجري تقديمها للمشاهد على شكل فيلم وثائقي من الخيال، حول الموسيقى والتمرد والحرية، ويصل موسيقي يبحث عن جذوره وهويته إلى سان باسيليو دي بالينكي، أول مدينة حرة في الأمريكتين.

وهناك سيقابل رافائيل كاسياني، وهو مدرس بالينكويرو التقليدي الذي يحافظ على التقاليد الموسيقية القديمة جدًا.

ومن خلال هذا اللقاء، تظهر قصة بينكوس بيوهو العبد الأفريقي الذي تمرد وهرب للعثور على بالينكي، إلى النور.

يذكر أن جميع عروض "أسبوع الأفلام الأيبيرو أمريكية" مفتوحة للجمهور بأسبقية الحضور.