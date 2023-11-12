نصر الله: حزب الله استخدم أسلحة جديدة من لبنان ضد إسرائيل

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله اليوم السبت أن حركته استخدمت أسلحة جديدة في سلسلة الهجمات المتبادلة في جنوب لبنان.

وقال نصر الله في خطاب متلفز بمناسبة "يوم الشهيد" الذى تحييه جماعة حزب الله "على مدار الأسبوع الماضي، حدث تصعيد فيما يتعلق بعدد العمليات ونوع الأسلحة المستخدم ، ليشهد استخدامنا طائرات مسيرة انتحارية لأول مرة وصواريخ (بركان)، التي يزن الواحد منها ما يتراوح بين 300 و 500 كيلوجرام".

وأضاف نصر الله: "تم إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ كاتيوشا في عمق الأراضي المحتلة وهذا ما تتطلبه طبيعة المعركة".

وأوضح أن الضغط سيتواصل من الجبهة اللبنانية على القوات الإسرائيلية.

وجدد قوله إنه لن يتساهل مع قتل أي مدنيين في أعمال القصف الإسرائيلية الانتقامية على المناطق اللبنانية.

ومنذ أطلقت حركة (حماس) هجمات مباغتة على مستوطنات بغلاف غزة في السابع من أكتوبر واندلاع الحرب، يقع تبادل لإطلاق النار على الحدود بين إسرائيل ولبنان كل يوم تقريبا، مما يسفر عن سقوط قتلى على الجانبين.