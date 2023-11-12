إسرائيلي يهاجم الحكومة بعد احتجاز زوجته وأولاده الـ3 في غزة: تعيشون فيلما وتتهمون حماس

شن أفيتاي بروديتس، هجومًا على الحكومة الإسرائيلية، وذلك بعد احتجاز زوجته وأولاده الـ3 في غزة، مؤكدًا أنها تتحمل المسئولية كاملة عن هذا وليس حماس.

جاء ذلك خلال لقاء تليفزيوني، بحضور عضو الكنيست بوعز بسموط، عضو لجنة الخارجية والأمن عن حزب الليكود، مؤكدًا أن «الجيش الإسرائيلي لم يدافع عنه وعن عائلته».

وتعجب من أن «الجيش الذي لم يدافع عنه هو نفس الجيش الذي يحاول إعادة المحتجزين»، معقبًا: «نفس الناس الذين لم يدافعوا عني، نفس وزير الأمن، نفس رئيس الحكومة، نفس الوزراء، يستعملون نفس الأساليب طوال الوقت من أجل الوصول إلى نفس النتائج».

وتساءل: «ما الذي يحدث لكم ألا يمكن استعمال طريقة أخرى؟ ألا يمكن أن تأتي بآخرين يفكرون بطريقة مختلفة عنكم؟ تقولون نفس الشيء كل مرة.. تعالوا نضربهم مرة أخرى».

وأشار إلى أن السياسة التي تنتهجها بلاده قد تؤدي إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 10 آلاف والمحتجزين إلى 5 آلاف، متوجهًا بحديثه لعضو الكنيست: «أنتم تعيشون فيلم إبادة حماس، ربما نبيد كل العالم ويبقى اليهود فقط.. ربما هذا هو الهدف».

وذكر أن المسئولين يكررون نفس التصريحات منذ 20 عامًا، معقبًا: «هل تعلم لماذا اُختطفت عائلتي لم يكن ذلك بسبب حماس وإنما لأن الجيش لم يدافع عني».

واستطرد: «كان بإمكان الجيش صد حماس بسهولة لكن هناك أناسًا أغبياء لم يدافعوا عني واعتمدوا على الجنود الذين كانوا خلفي وليسوا أمامي، لقد انهار الجيش وفعلت حماس ذلك وكانت أكثر ذكاء منا ونفذت حملة براقة»، بحسب وصفه.

وأكمل: «وقفت في بيتي ورأيت عناصر المقاومة قادمون لكنني لم أرَ دبابات أو مروحيات أو جنودا، أنتم تعيشون فيلمًا وتتهمون حماس لكن المشكلة أنتم، حماس ستبقى هناك.. أدخلوا هذا جيدًا إلى أذهانكم ربما تستطيعون حل المشكلة».