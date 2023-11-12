ميقاتي: نتائج القمة العربية الإسلامية في الرياض أفضل بكثير مما أتوقع

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، بوقف إطلاق النار فورًا في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن «مبادرته تدعو إلى وقف الإطلاق لفترة زمنية محددة؛ من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة».

وقال خلال لقاء لفضائية «الجزيرة»، اليوم الأحد، إن مبادرته قائمة على بذل الجهود الدبلوماسية لفترة زمنية أخرى من أجل تبادل الأسرى، ثم الانتقال إلى المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالسلام.

وأضاف: «لا يجوز أن نبقى في تلك الحالة ونزف الدماء الذي يختلط بالرمال في غزة، نحن نرى الوحشية والمجازر، وهل يعتقدون مع استمرارها أنه يمكن القضاء على فكرة فلسطين وأن الشعب الفلسطيني يريد العيش بكرامة ويريد الحصول على حقوقه ضمن دولته المستقلة!».

وتابع: «نتائج القمة العربية الإسلامية أفضل بكثير مما توقع»، معربًا عن أمنياته في ألا تظل القرارات حبرًا على ورق، والانتقال من الكلمات المكتوبة إلى عملية التنفيذ.

وأكد أن «الدول الـ57 المشاركة بقمة الرياض عليها أن تبقى يد واحدة، وأن تسعى لتنفيذ قرارات القمة»، مستطردًا: «الأهم وقف إطلاق النار وكسر الحصار، لا يستطيع أحد تحمل ما يحدث من مجازر في قطاع غزة».