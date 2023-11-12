خبير في الشئون الإسرائيلية: المعركة في غزة ستنتهي قريبا

قال إيهاب جبارين، الخبير في الشئون الإسرائيلية، إن دولة الاحتلال لم تحقق إنجازات، بعد 13 يوما من التوغل البري الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأضاف جبارين، في مداخلة هاتفية، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن «الاحتلال حدد هدفين منذ بداية العملية البرية وهما القضاء على حماس والإفراج عن المحتجزين»، مؤكدًا أنه بعيد كل البُعد عنهما.

وأشار إلى أن المعركة في غزة ستنتهي قريبًا ولكن الحرب لن تنتهِ، موضحًا أن «هناك ضغوطات كثيرة مثل ضغط أهالي الأسرى، كما أن دولة الاحتلال في حاجة إلى ترميم سياسي، ولا تستطيع دخول هذا النوع من الحروب طويلة الأمد».

ولفت إلى أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معزول الآن»، قائلًا إن «هناك تضاربًا بينه وبين أعضاء المجموعة الوزارية المصغرة (كابينت)».

وأكمل: «من الواضح عدم وجود استراتيجية لدولة الاحتلال الإسرائيلية، وبالتالي، فإنها تقصف المدنيين على نحو عشوائي من أجل إعادة هيبة الردع والعقاب الجماعي».

وتابع: «دولة الاحتلال تحاول أن توصل رسائل بأنها تمتلك الأفضلية الجوية في مواجهة أي توغل أو فتح جبهة جديدة؛ بسبب السلاح الجوي الذي سيقصف أهل أي مدينة كما يحدث في غزة الآن».

وتوقع أن «المعركة ستنتهي بمجرد إنهاء إسرائيل قضية المحتجزين»، لافتًا إلى أن هنالك تقدمًا في هذا المضمار الدبلوماسي.

وذكر الخبير في الشئون الإسرائيلية أن الجبهة الداخلية في إسرائيل متهالكة اقتصاديا واجتماعيا ولا تستطيع تحمل مثل هذه الحرب.