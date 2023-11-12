الروائية أهداف سويف: أحداث غزة كشفت عن فجوة في علاقة شعوب أوروبا بحكوماتهم

اعتبرت الروائية المصرية أهداف سويف، التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية "ليست مفاجئة لأحد على الإطلاق" لكنها قالت إن تداعياتها والاحتجاجات المعارضة للحرب كشفت عن "فجوة جديدة" في علاقة الشعوب الأوروبية بحكوماتهم.

وفي كلمة مساء السبت خلال يوم تضامني نظمته نقابة الصحفيين في مصر، قالت سويف إن التطورات في الأراضي الفلسطينية كشفت "مقدار القسوة والعنف والإبادة التي تمارسها إسرائيل".

وأشارت إلى أنها كانت العاصمة البريطانية لندن قبل أيام من بدء العمليات العسكرية في غزة لتنظيم فاعلية فلسطين في الآداب، التي تنظمها سنويا، في 27 أكتوبر.

لكنها أوضحت أنها وجدت رفضا من جميع المؤسسات التي كانت متحمسة في السابق لاستقبال الفاعلية، مشيرة إلى أن أجهزة حكومية بريطانية طلبت من تلك المؤسسات وقف إجراءات تنظيم الفعالية.

واعتبرت الروائية البارزة، التي رُشّحت لجائزة البوكر البريطانية، ما وصفتها بالمجازر الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية قد وضعت الضمير العالمي على المحك "وكشفت ازدواجية المعايير على نحو فاضح".

لكنها قالت "على الرغم من بشاعة ما يجري، فإن الأمل لا يزال قائما بشأن قدرة فلسطين على إمكانية تغيير العالم".

ودعت سويف إلى متابعة تصاعد الاحتجاجات الداعية إلى وقف الحرب في العالم والتي قالت إنها تشمل أغلب العواصم وإنها "مختلفة في الكم والكيف عما كان يجري تنظيمه في السابق".

وقالت إنها ترى "انبهارا عالميا" بالصمود الفلسطيني، مشيرة إلى تضامن تم التعبير عنه في مشاهد وصور متعددة، بحسب وصفها. وأضافت: "أصبحت هناك تساؤلات لدى النخب في العالم عما يمكن فعله لأجل فلسطين"، وذكرت أن جماعات ضغط كثيرة في العالم تسعى لمساعدة الفلسطينيين.

وأشارت الروائية المصرية إلى إعلان بعض عمال الموانئ في بريطانيا رفضهم تعبئة أي مواد لإسرائيل يمكن استعمالها في الحرب على غزة، قائلة: "بالمثل، حاولت مكاتب بريد رفض إرسال طرود بريدية إلى إسرائيل".

كما أشارت إلى رصد عدة استقالات تقدم بها موظفون كبار في هيئات دولية احتجاجا على الدعم الذي يقدم لإسرائيل، بحسب وصفها.

وقالت سويف إن الأحداث الأخيرة "كشفت عن فجوة جديدة في علاقة الشعوب الأوروبية مع حكوماتهم، وهذه الفجوة ستنعكس في نتائج الانتخابات المقبلة.. الحكومات الأوروبية ستدفع ثمنا غاليا لمواقفها الداعمة لإسرائيل التي تعامل الفلسطينيين كفئران تجارب".

* خوف من الحقيقة

وفي ختام كلمتها أمام نقابة الصحفيين في مصر، طالبت سويف بالسعي لإنجاح محاولة نقابة الصحفيين المصريين إرسال قافلة أممية تحمل مساعدات دولية لأهالي غزة، قائلة "الوقت لم يعد للكلام، وإنما هو وقت للفعل".

وخصصت نقابة الصحفيين المصرين يوم السبت يوما تضامنيا مع الفلسطينيين تحت عنوان "شهر على الطوفان.. يوم مع فلسطين".

وشهد يوم السبت مشاركات واسعة من أعضاء النقابة وبعض الشخصيات العامة، أبرزهم الدكتور زياد أحمد بهاء الدين، النائب الأسبق لرئيس الوزراء المصري ووزير الاستثمار السابق.

ووجه الكاتب الصحفي المصري خالد البلشي، نقيب الصحفيين، كلمة افتتاحية اعتبر فيها أن النقابة ترغب في إرسال رسالة تضامن في ظل ما قال إنها "همجية ووحشية ومحرقة وصلت للمستشفيات وطالت المرضى".

وندد نقيب الصحفيين المصريين بما وصفها بحالة الصمت الدولي، قائلا: "نحن أمام ازدواجية معايير بدت منذ اليوم الأول وحاولنا رصدها وتسجيلها وتكشفها الأرقام الموجعة والمفجعة التي تؤكد أننا أمام وحشية يتستر عليها العالم، وهي تشكل نكبة جديدة ولكننا لا نتمناها نكبة".

وطالب البلشي بوقف الحرب فورا وإدخال المساعدات، محذرا من أن هناك 1000 صحفي "مهددون لأنهم يصرون على نقل الحقيقة"، بحسب وصفه.