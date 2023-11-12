 صادرات السجاد اليدوي الإيراني تسجل 32 مليون دولار - بوابة الشروق
الأحد 12 نوفمبر 2023 3:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

صادرات السجاد اليدوي الإيراني تسجل 32 مليون دولار

طهران - (د ب أ)
نشر في: الأحد 12 نوفمبر 2023 - 3:19 م | آخر تحديث: الأحد 12 نوفمبر 2023 - 3:19 م

أعلن حامد تشمن روخ، عضو هيئة رئاسة اتحاد السجاد اليدوي الإيراني، تسجيل صادرات السجاد اليدوي مستوى 32 مليون دولار، خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية المنتهية في 22 سبتمبر الماضي.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن حامد تشمن روخ، قوله في اجتماع الوحدات المعنية بالسجاد اليدوي، اليوم الأحد، إن الصادرات انخفضت بنسبة 20% عن الفترة المناظرة السابقة من عام 2022.

وفي نفس السياق، أكد علاء نور توكلي، رئيس اتحاد منتجي ومصدري السجاد اليدوي، أن الصناعة توفر 2 مليون فرصة عمل مباشرة في البلاد، مشددا على ضرورة تعزيز مكانة هذه الصناعة لدعم العاملين واجتذاب العملة الأجنبية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك