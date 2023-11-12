صادرات السجاد اليدوي الإيراني تسجل 32 مليون دولار

أعلن حامد تشمن روخ، عضو هيئة رئاسة اتحاد السجاد اليدوي الإيراني، تسجيل صادرات السجاد اليدوي مستوى 32 مليون دولار، خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية المنتهية في 22 سبتمبر الماضي.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن حامد تشمن روخ، قوله في اجتماع الوحدات المعنية بالسجاد اليدوي، اليوم الأحد، إن الصادرات انخفضت بنسبة 20% عن الفترة المناظرة السابقة من عام 2022.

وفي نفس السياق، أكد علاء نور توكلي، رئيس اتحاد منتجي ومصدري السجاد اليدوي، أن الصناعة توفر 2 مليون فرصة عمل مباشرة في البلاد، مشددا على ضرورة تعزيز مكانة هذه الصناعة لدعم العاملين واجتذاب العملة الأجنبية.