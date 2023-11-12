حماة الوطن يفتتح الوحدة الحزبية في منطقة علم الروم بمرسى مطروح

افتتح حزب حماة الوطن بمطروح الوحدة الحزبية لتجمع أبو مريزيق بمنطقة علم الروم بمركز مرسى مطروح بحضور النائب عيسي أبو تمر، أمين حزب حماة الوطن بمطروح.

وقال أمين حزب حماة الوطن بمطروح، إن افتتاح الوحدة الحزبية لتجمع أبو مريزيق بمنطقة علم الروم بمرسى مطروح، تأتي في إطار توسيع قاعدة الحزب بنطاق بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن.

وأكد أن افتتاح الوحدات الحزبية تأتي في إطار خطة الحزب للانتشار، والتواجد داخل المركز والقرى والنجوع بهدف الوصول إلي تجمعات لتتحول إلى وحدات حزبية، وذلك طبقا لتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن.

وتجدر الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي لهذا التوسع بافتتاح عدد من الوحدات الحزبية خلال الفترة المقبلة، هو لتعزيز الحضور الحزبي في كل مراكز وقرى مطروح، للتفاعل مع قضايا المواطن المطروحي بكل فئاته، وتقديم الحلول العاجلة للمشاكل التي تواجه المجتمع في مختلف المجالات.