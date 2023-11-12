الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن خروج مستشفى القدس في مدينة غزة عن الخدمة بشكل كامل

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم الأحد، خروج مستشفى القدس في مدينة غزة عن الخدمة بشكل كامل؛ بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني محمد أبو مصبح، إن مستشفى القدس يعاني من شلل كامل في تقديم الخدمات الإسعافية والطبية، ذاكرًا أن «المسافة بين مدخل المستشفى والآليات العسكرية والدبابات لا تزيد عن 20 مترًا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الجزيرة»، صباح الأحد، أن «الاشتباكات كانت عنيفة في محيط المستشفى، وأدت إلى إصابة عدد من النازحين الذين يأوون إليه».

وأوضح أن المستشفى يضم 6 آلاف نازح جلهم من النساء والأطفال، مضيفًا: «هناك مجموعات تخرج على مسئوليتهم الشخصية في طرق محفوفة بالمخاطر، والجثث ملقاة على يسار ويمين الطرق المؤدية إلى الموت».

وأكد: «الحالة صعبة في غزة وشمالها»، قائلًا إن «الجمعية أصدرت بيانًا بشأن خروج مستشفى القدس فعليًا عن الخدمة منذ يومين؛ بسبب نفاد الوقود وعدم وقوف المجتمع الدولي أمام مسئولياته».

وذكر أنهم «حذروا من المؤشر الخطير والمقلق في القانون الدولي الإنساني، وعدم احترام ما نصت عليها المعاهدات التي وقعت من دولة الاحتلال والمجتمع الدولي».

وقال إن «المستشفى منقطع عن الاتصالات كاملة منذ 3 أيام»، معقبًا: «حاولنا التواصل مع المجتمع الدولي بضرورة التدخل، لكن المستشفى محاصر من 4 اتجاهات لليوم السابع على التوالي دون تدخل».

وأكمل: «الصمت الدولي لتلك الجرائم والاستهداف المباشر للمنظومة الطبية والصحية أخطر ما شوهد، الوضع أكثر مأساوي، ونحن نعمل بـ5 مركبات إسعاف فقط من أصل 20؛ بينها ما تدمر بشكل كامل ومنها من توقف بسبب نفاد الوقود».

وتوجه برسالة وصفها «الأخيرة» إلى المجتمع الدولي: «نحن على شفا مجاعة في قطاع غزة والاستهداف الإسرائيلي يمس مقومات الحياة، هذه كلماتنا الأخيرة لأننا سننقطع بشكل كامل عن الاتصالات بعد ساعات قليلة».