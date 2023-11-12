مدينة أيوديا الهندية تكسر رقمها القياسي لعدد المصابيح المضاءة خلال عيد الأضواء

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احتفظت مدينة بشمال الهند بالرقم القياسي عالميا لأكثر المصابيح المضاءة خلال عيد الأضواء "الديوالي"، بحسب ما قاله مسؤول، وذلك في الوقت الذي تحتفل فيه البلاد بالعيد السنوي.

وقد تم إضاءة أكثر من 2.2 مليون مصباح بالزيت على ضفاف نهر ساريو في مدينة أيوديا بشمال الهند مساء أمس السبت، مقارنة بـ 1.5 مليون مصباح العام الماضي.

وقد حققت المدينة رقما قياسيا لعدد المصابيح المضاءة منذ عدة أعوام.

وقال يوجي اديتياناث رئيس وزراء ولاية أوتار براديش إن ممثل موسوعة جينيس للأرقام القياسية أكد أن أيوديا كسرت رقمها القياسي لأكثر عدد مصابيح مضاءة في آن واحد بموقع واحد.

ونشر اديتياناث صورة له عبر موقع " اكس" وهو يحمل شهادة موسوعة جينيس.

ويعد الديوالي أحد أهم المهرجانات في الديانة البوذية، والكثيرون يحتفلون به من خلال إضاءة مصابيح الزيت الترابية والألعاب النارية تكريما للإله لاكشمي، إله الثروة والرخاء.

كما أن العيد يحتفل بانتصار الخير على الشر أو الضوء على الظلام.