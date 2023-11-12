طالبتان بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تحصلان على بعثة دراسية من جامعة ستراثكلايد في أسكتلندا

شدد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، على أهمية تفعيل بروتوكولات التعاون التي يتم توقيعها بين الجامعات المصرية والجامعات الدولية، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وصقل خبرات الطلاب وتعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

وحصلت الطالبة ياسمين عصام، المعيدة ببرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بالجامعة، على بعثة دراسية للحصول على درجة الماجستير لمدة عام دراسي كامل، كما حصلت الطالبة فرح تامر، الطالبة بالفرقة الثانية ببرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بالجامعة، على بعثة دراسية لمدة أربعة أعوام للحصول على درجة البكالوريوس التكنولوجي، بالإضافة إلى حصولهما على شهادة مُعتمدة من الجمعية الدولية للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية "ISPO".

ويأتي ذلك تفعيلًا لبنود بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وجامعة ستراثكلايد في اسكتلندا، في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

وفي سياق متصل، عقد الدكتور طارق عبدالملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية اجتماعًا مع الدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، والدكتورة رشا كمال المُلحق الثقافي المصري بلندن ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، وذلك بحضور الطالبة ياسمين عصام والطالبة فرح تامر، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتضمن الاجتماع تقديم العديد من التوجيهات اللازمة لمساعدة الطالبتين في إنهاء إجراءات سفرهم، وحتى وصولهم لجامعة ستراثكلايد والبدء في دراستهم بالجامعة.

جدير بالذكر أن هذه تعُد المرة الأولى التي يحصل فيها طلاب من جامعة تكنولوجية على بعثة دراسية بجامعة ستراثكلايد باسكتلندا، في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.